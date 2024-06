Cagliari, 4 giu. (LaPresse) – E’ morto l’autista del tir volato da un ponte sulla quattro corsie tra Sassari e Alghero dopo lo svincolo per Bancali. I soccorritori hanno provato a rianimarlo per 40 minuti, inutilmente: Sandro Ascione è probabilmente morto sul colpo nell’impatto, aveva 65 anni ed era di Porto Torres, nel sassarese. Ancora non si conoscono le cause, non si esclude l’ipotesi del malore. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso dell’Areus, il servizio regionale di emergenza-urgenza, e un’ambulanza.

