Milano, 3 giu. (LaPresse) – Non ce l’ha fatta la bambina di 2 anni, investita nel pomeriggio, in viale dei Caduti del lavoro, nei pressi della scuola Little England, a Brescia. La bimba morta dopo il suo ricovero in ospedale dove era giunta in condizioni gravissime.

