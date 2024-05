Roma, 30 mag. (LaPresse) – L’energia è un tema di sicurezza nazionale, dobbiamo aumentare l’indipendenza energetica del Paese. Noi sosteniamo il mix energetico ma senza se e senza ma dobbiamo sostenere il nucleare, anche per un tema di competitività: non possiamo pensare di avere competitività in Europa e abbiamo bisogno di un mercato unico dell’energia in Europa. Bisogna che di nucleare non si parli solo in campagna elettorale, serve mettere a terra subito l’energy release e il gas release”. Così il presidente di Confindustria Emanuele Orsini parlando all’assemblea dell’associazione di Piacenza.

