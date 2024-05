Milano, 29 mag. (LaPresse) – “La Polonia non applica alcuna restrizione all’uso delle armi polacche da parte degli ucraini”. Lo ha detto il viceministro della Difesa polacco Cezary Tomczyk, parlando alla radio Zet. “Continuiamo a trasferire armi in Ucraina”, ha aggiunto, sottolineando che “i Paesi occidentali dovrebbero eliminare le restrizioni” che vietano a Kiev di utilizzare armi occidentali per colpire obiettivi militari in Russia.

