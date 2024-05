Roma, 29 mag. (LaPresse) – All’epoca “voi decideste che il governo doveva informare il Parlamento attraverso il Copasir e io questo faccio puntualmente”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo al question time in merito all’invio di armamenti all’Ucraina. E per le regole di segretezza dovute al Copasir “io non posso rispondere all’interrogazione, non per mancanza di volontà ma per queste regole. Sto pensando di fare come fanno alcune nazioni, che non hanno secretato tutto ma solo una parte”, ha spiegato Crosetto. “Sto spiegando di arrivare a questo punto”, spiega facendo riferimento alla possibilità che il governo possa desecretare in futuro alcune delle informazioni relative alla fornitura di armamenti all’Ucraina.

