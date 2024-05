Milano, 29 mag. (LaPresse) – “A Gaza, l’Onu è morta insieme alla sua anima”. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una riunione del suo partito, il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp). Lo riporta Hurryet. “A cosa serve l’Onu se non riesce a fermare il genocidio dell’umanità in diretta nel XXI secolo”, ha aggiunto Erdogan, “a Gaza non si sta verificando solo un genocidio, ma stanno morendo anche la libertà di stampa e i diritti dei bambini. Nessuno dovrebbe parlarci di libertà di espressione. Israele ha ucciso l’umanità a Gaza e i suoi stessi valori in Europa. In ogni piattaforma gridiamo che il mondo è più grande dei cinque Paesi” membri permanenti dell’Onu.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata