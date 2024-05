Roma, 29 mag. (LaPresse) – “Grazie a un grande lavoro di squadra il Governo ha approvato la riforma della giustizia, ora toccherà al Parlamento dire l’ultima parola però si corona il sogno si corona il sogno di Silvio Berlusconi ed era un sogno per i cittadini italiani e non per la persona”. Lo dice il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani dopo l’approvazione del Csm del ddl sulla separazione delle carriere dei magistrati.

