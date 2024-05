Roma, 29 mag. (LaPresse) – “Respingo subito qualsiasi suggestione circa il clima vessatorio e anticostituzionale che si registrerebbe verso coloro che manifestano”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso del question time alla Camera. “A oggi sono state svolte 6429 manifestazioni di rilievo, oltre il 30 per cento in più rispetto al 2023, durante le quali è stata garantita a tutti la libera espressione del pensiero, registrandosi, tra l’altro, solo nel 2,3 per cento dei casi qualche criticità per l’ordine pubblico – ha detto -. Ritengo che abbiamo tutti un debito di riconoscenza e di gratitudine nei confronti delle donne e degli uomini in divisa che, per adempiere ai loro doveri e per garantire i nostri diritti, sono quotidianamente esposti ad aggressioni, minacce e violenze messe in atto da chi ha l’unico obiettivo di non rispettare le leggi e di provocare disordini”.

