Milano, 29 mag. (LaPresse) – Diversi detenuti del Beccaria di Milano si troverebbero all’interno del cortile della struttura carceraria dove è ancora in corso la rivolta: dalle prime informazioni, gli ospiti della struttura non vorrebbero più rientrare, mentre altri sarebbero barricati in una zona interna. La situazione è monitorata, oltre che dalla polizia penitenziaria, anche dagli agenti della questura di Milano le cui vetture sono all’esterno dell’IPM. Circa una 50ina i detenuti che stanno partecipando alla rivolta.

