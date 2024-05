Milano, 29 mag. (LaPresse) – È rientrata la rivolta dei detenuti al carcere minorile Beccaria di Milano. Da quanto si apprende non sono stati appiccati incendi all’interno dell’Istituto e non risultano tentativi di evasione o fuga da parte dei minori reclusi all’interno. Nessun ferito nemmeno fra gli agenti di polizia penitenziaria e i colleghi della polizia di Stato, intervenuti sul posto per circondare l’esterno del Beccaria. I tafferugli sarebbero nati come conseguenza di un provvedimento disciplinare preso nei confronti del detenuto che ieri avrebbe tentato di strangolare un agente portato in ospedale e dimesso con 5 giorni di prognosi. Dei fatti sono stati informati il Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, e la pm Rosaria Stagnaro, titolare dell’inchiesta per torture e maltrattamenti all’interno del carcere che tiene i rapporti quotidiani con il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

