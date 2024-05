Milano, 28 mag. (LaPresse) – “Finora vediamo che c’è un tentativo di preparare una conferenza in Svizzera, una conferenza che, dal nostro punto di vista, è assolutamente inutile in termini di ricerca di una soluzione al conflitto in Ucraina”. È quanto ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, al canale russo Rt.

