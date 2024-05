Roma, 28 mag. (LaPresse) – Aumentano i tempi medi di attesa al pronto soccorso. Relativamente al tempo medio di attesa in pronto soccorso per il ricovero in area medica nell’anno 2019 l’attesa media è di 25 ore nel 2019 in relazione alle 31 (+25%) nel 2023. È quanto emerge da una rilevazione effettuata da Simeu su un campione significativo di Pronto Soccorso italiani raffrontando i dati relativi all’anno 2019 (anno pre-pandemico, con circa venti milioni di accessi nazionali) con quelli relativi all’anno 2023 (18.000.000 di accessi, dati Agenas).

