Francoforte (Germania), 28 mag. (LaPresse) – “Scurati è stato invitato” alla Buchmesse 2024 dove l’Italia sarà ospite d’onore, ma “ha preferito non esserci”, nell’ambito del programma italiano. Lo ha detto Mauro Mazza, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia quale Paese d’onore alla Fiera del Libro di Francoforte, rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa di presentazione presso la Literaturhaus Frankfurt a Francoforte sul Meno. Altri autori, come Paolo Giordano e Alessandro Piperno, non saranno presenti “perché avevano altri impegni”, ha spiegato ancora Mazza. Il direttore della Buchmesse, Juergen Boos, ha poi aggiunto che Antonio Scurati sarà comunque ospite della casa editrice tedesca alla Fiera del Libro di Francoforte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata