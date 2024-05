Roma, 27 mag. (LaPresse) – “Indignato per gli attacchi israeliani che hanno ucciso molti sfollati a Rafah”. Lo scrive sul suo profilo X il presidente francese, Emmanuel Macron. “Queste operazioni devono cessare. Non ci sono aree sicure a Rafah per i civili palestinesi”, prosegue il titolare dell’Eliseo, chiedendo “il pieno rispetto del diritto internazionale e un cessate il fuoco immediato”.

