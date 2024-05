Roma, 27 mag. (LaPresse) – Una sparatoria è avvenuta al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto. Lo riferiscono le forze israeliane di difesa (Idf), citate da The Times of Israel. “Qualche ora fa c’è stata una sparatoria al confine egiziano, l’incidente è sotto inchiesta, è in corso un dialogo con la parte egiziana”, affermano i militari israeliani.

