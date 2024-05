Milano, 27 mag. (LaPresse) – “Sì, ho avvelenato Giulia”. Alessandro Impagnatiello, a processo per la morte della ex fidanzata, uccisa esattamente un anno fa, il 27 maggio 2023, a Senago, in provincia di Milano, risponde così alla pm Alessia Menegazzo che, in aula, gli domanda se avesse somministrato alla ragazza del topicida.

