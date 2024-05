Milano, 27 mag. (LaPresse) – “Non ho fatto credere a Giulia di essere pazza, mi sono costruito un infinito castello di bugie”. A parlare in aula Alessandro Impagnatiello, a processo per la morte della ex fidanzata Giulia Tramontano, uccisa esattamente un anno fa, il 27 maggio 2023, a Senago, in provincia di Milano.

