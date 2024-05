Francoforte (Germania), 27 mag. (LaPresse) – “Salvo grandi sorprese, in questo momento ciò che vediamo è sufficiente per rimuovere il livello massimo di restrizione, pari al 4%. Il flusso di dati nei prossimi mesi ci aiuterà a decidere la velocità con cui rimuovere ulteriori restrizioni”. Lo ha detto il capo econimista della Banca centrale europea (Bce), durante un’intervista al Financial Times, come riporta la Bce. Sul percorso di ulteriori tassi, Lane ha sottolineato che “le cose saranno accidentate e graduali. Il modo migliore per inquadrare il dibattito di quest’anno è che dobbiamo ancora essere restrittivi per tutto l’anno. Ma all’interno della zona di restrizione possiamo scendere un po’. Non abbiamo bisogno dei dati per affermare che la normalizzazione è un fatto assodato. Quello che ci serve è che i dati dicano: è proporzionale, è sicuro, all’interno della zona restrittiva, muoversi verso il basso”.

