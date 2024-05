Roma, 25 mag. (LaPresse) – È stato prima fermato dalla polizia e poi rilasciato, per disposizione della Procura di Roma e della Dda per scarsi indizi di colpevolezza, Dante Spinelli, il ragazzo di 28 anni sospettato di essere l’autore dell’omicidio di una donna di 81 anni, colpita da un proiettile vagante, mentre era in auto, una smart, insieme con una sua amica.

