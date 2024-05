Roma, 24 mag. (LaPresse) – Incidente sul lavoro stamattina ad Assago in provincia di Milano, in via Alessandro Volta dove un operaio è caduto a un cantiere di un capannone in ristrutturazione. L’uomo di circa 40 anni è caduto dal tetto, da una altezza di circa 7 metri. È stato portato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico. Sul posto elisoccorso, ambulanza e Polizia Locale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata