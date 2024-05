Stresa, 24 mag. (LaPresse) – “L’Ue ha fatto enormi progressi sulla questione degli asset russi, abbiamo trovato una soluzione sull’uso dei proventi straordinari per il supporto all’Ucraina e la Germania è pronta a discutere tutte le proposte ma al momento non c’è alcuna proposta, solo dichiarazioni pubbliche e quindi c’è molto lavoro da fare prima di decidere se c’è la possibilità di introdurre lo strumento proposto dagli Usa. Non dovete aspettarvi niente da questo meeting perché non c’è niente sul tavolo su cui lavorare. Quando qualcosa arriverà saremo pronti a discuterne”. Così il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, intercettato dai cronisti italiani a margine dei lavori del G7 Finanze di Stresa. A chi gli chiede quale sia il nodo giuridico della proposta Usa, Lindner ribadisce che” Non conosciamo nessuna proposta, sappiamo solo quello che è stato proposto pubblicamente”.

