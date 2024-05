Roma, 22 mag. (LaPresse) – Sul redditometro “il presidente del Consiglio ha parlato e quello che il viceministro voleva dire credonsia abbastanza chiaro. La Lega è fermamente – ribadisco: fermamente – contraria al vecchio redditometro, così come inventato dal governo Renzi. E non ho dubbi che si andrà in questa strada”. Così Federico Freni, sottosegretario al Mef, a margine del convegno sulle Pmi organizzato alla Camera dei Deputati da Assonext. Dunque “il governo farà le sue valutazioni: su cosa siamo a favore e su cosa contro mi sembra chiaro. E mi sembra chiaro, come ha detto il presidente del consiglio ieri d’altronde, che questo governo non ha proprio nel suo DNA una cosa simile” alla misura disposta dal governo Renzi. “D’altronde – ha chiosato Freni – l’hanno detto tutti, lo ha detto anche il segretario Salvini stamattina. Siamo tutti allineati. La Lega certamente lo è”.

