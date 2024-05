Dubai (Emirati Arabi Uniti), 22 mag. (LaPresse/AP) – C’è anche il capo politico di Hamas Ismail Haniyeh ai funerali del presidente iraniano Ebrahim Raisi a Teheran. “Sono venuto a nome del popolo palestinese, a nome delle fazioni della resistenza di Gaza, per esprimere le nostre condoglianze”, ha detto Haniyeh ai presenti. Ha raccontato di aver incontrato Raisi a Teheran durante il Ramadan; in quella occasione il presidente iraniano scomparso gli aveva detto che quella palestinese è una questione chiave per i musulmani.

