Copenaghen (Danimarca), 22 mag. (LaPresse/AP) – La Norvegia riconoscerà lo stato palestinese il prossimo 28 maggio. Lo ha annunciato il premier del Paese scandinavo, Jonas Gahr Støre, aggiungendo che “non può esserci pace in Medioriente se non c’è riconoscimento”. Nelle ultime settimane diversi paesi dell’Unione Europea, di cui la Norvegia non fa parte, hanno indicato che intendono effettuare il riconoscimento, sostenendo che una soluzione a due Stati è essenziale per una pace duratura nella regione.

