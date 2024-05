Barcellona (Spagna), 22 mag. (LaPresse/AP) – Anche l’Irlanda ha annunciato che riconoscerà lo stato palestinese come fatto in precedenza da Norvegia e Spagna. Il premier irlandese Simon Harris ha parlato di “un giorno storico e importante per l’Irlanda e la Palestina”, spiegando che l’obiettivo è quello di risvolvere, attraverso i due Stati, il conflitto israelo-palestinese. Harris si è detto certo che altri Paesi si uniranno nel riconoscimento “nelle prossime settimane”.

