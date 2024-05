Francoforte (Germania), 22 mag. (LaPresse) – I cristiano-democratici tedeschi della Cdu possono prendere in considerazione cooperazioni in Europa nell’ambito del Partito popolare europeo (Ppe) con altri partiti, a patto che questi siano “pro-Europa, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto”. Lo ha detto a LaPresse una portavoce della Cdu, commentando la possibilità che il partito tedesco, insieme agli altri partner del Ppe, possa valutare una cooperazione in Europa con Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. “Il presidente del nostro partito, Friedrich Merz, ha sottolineato chiaramente la nostra posizione nei confronti degli altri partiti nel suo discorso alla conferenza del partito: il fattore decisivo per qualsiasi cooperazione è che i nostri partner siano pro-Europa, pro-Ucraina e pro-Stato di diritto”, ha sottolineato la portavoce della Cdu.

