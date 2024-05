Roma, 12 mag. (LaPresse) – “Rinnovo il mio appello per uno scambio generale di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina, assicurando la disponibilità della Santa Sede a favorire ogni sforzo a tale riguardo, soprattutto per quelli gravemente feriti e malati”. Lo ha detto Papa Francesco rivolgendosi ai fedeli in Piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata