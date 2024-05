Roma, 12 mag. (LaPresse) – “Mi auguro di avere il primo sì in Aula alla riforma del premierato prima del 9 giugno, data delle elezioni europee”. Lo ha detto la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati ospite del Caffè della Domenica di Maria Latella su Radio 24. “Tra commissioni e percorso in Aula stiamo parlando di lavori durati cinque mesi e mezzo, i nostri padri hanno impiegato un anno e mezzo per scrivere tutti i 139 articoli della nostra Costituzione. Noi ci stiamo impiegando di più”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata