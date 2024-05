Roma, 11 mag. (LaPresse) – È stato bollinato l’atteso emendamento ‘spalma-crediti’ al decreto Superbous. Elaborato e depositato nella serata di ieri dal governo in Commissione Bilancio del Senato, il testo si compone di circa otto pagine e una serie di norme. Tra queste, quella che prevede appunto la diluizione dei crediti del bonus in “dieci quote annuali di pari importo”, ma anche misure specificamente rivolte alle banche a partire del 2025.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata