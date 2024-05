Milano, 11 mag. (LaPresse) – Hamas ritiene che gli Stati Uniti siano responsabili dell’invasione di Rafah e della ripresa dei combattimenti. Il gruppo palestinese afferma che i nuovi attacchi di terra israeliani in tutta la Striscia di Gaza, tra cui a Rafah, a Jabalia e a Zeitoun, dimostrano che Israele vuole continuare a “massacrare” i civili. “Riteniamo l’amministrazione americana e il suo presidente Biden pienamente responsabili dell’escalation di questi crimini contro i civili, inclusi bambini, donne e anziani, continuando a fornire copertura al fascismo sionista per continuare i suoi crimini”, ha affermato Hamas in una nota, come riporta Al Jazeera. Nella dichiarazione il gruppo ha inoltre invitato la comunità internazionale e le Nazioni Unite a smettere di adottare “posizioni timide” e a fare pressione su Israele affinché interrompa i suoi attacchi e fornisca aiuti ai civili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata