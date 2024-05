Genova, 11 mag. (LaPresse) – Terminato l’interrogatorio davanti al gip di Genova Paola Faggioni del capo di Gabinetto di Regione Liguria Matteo Cozzani che non ha risposto alle domande ma ha fornito dichiarazioni spontanee. Cozzani, assistito dal suo avvocato Massimo Ceresa Gastaldo ha dichiarato la volontà dimettersi e negato ogni addebito. In caso di dimissioni, come sottolineano le difese, verrebbero meno secondo la pare le esigenze cautelari degli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni Cozzani chiederà di essere sentito dai pm.

