Roma, 10 mag. (LaPresse) – Incidenti tra la polizia e i manifestanti in contestazione agli Stati generali della Natalità, in via Leone IV, a Roma. Il corteo è partito da Piazzale degli eroi e si è poi diretto verso piazza Risorgimento, senza preavviso. La polizia è intervenuta manganellando e respingendo i manifestanti: si tratta di studenti delle scuole superiori. Nel corso degli scontri sono volati vasi di fiori verso le forze dell’ordine e scarpe rosse con tacco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata