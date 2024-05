Milano, 10 mag. (LaPresse) – “La decisione di migliorare lo status dei palestinesi nelle Nazioni Unite è una ricompensa per i terroristi di Hamas dopo aver compiuto il più grande massacro di ebrei dai tempi dell’Olocausto, e dopo aver compiuto i crimini sessuali più orribili che il mondo abbia mai visto”. È quanto scrive il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz in un post sui social. “La decisione rappresenta anche un duro colpo per Hamas nel pieno dei negoziati per la liberazione dei 132 rapiti e per un cessate il fuoco umanitario e rende ancora più difficile il raggiungimento di un accordo”, ha aggiunto.

