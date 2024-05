Milano, 9 mag. (LaPresse) – Un uomo di 37 anni è morto in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 4 di stamani sulla Prenestina, a Roma. Gli agenti del gruppo IV Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti per i rilievi dell’incidente avvenuto all’intersezione tra via Prenestina e via Prenestina Nuova, tra una moto Yamaha e una Fiat 500.

