Milano, 9 mag. (LaPresse) – I contestatori che hanno interrotto la ministra della Famiglia Eugenia Roccella agli Stati generali della natalità in corso a Roma, in questo momento sono trattenuti dalle forze dell’ordine all’Auditorium Conciliazione, per un controllo dei documenti al quale però si oppongono, chiedendo di poter andare via. La protesta è stata inscenata da alcuni studenti provenienti da diverse parti d’Italia con il movimento transfemminista Aracne.

