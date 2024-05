Milano, 9 mag. (LaPresse) – È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ed è in gravi condizioni, per essere stato accoltellato alla schiena con tre fendenti: a Milano la polizia ha arrestato un 37enne, di origini marocchine e irregolare sul territorio nazionale, che ha accoltellato un viceispettore delle Volanti alla stazione di Lambrate.

