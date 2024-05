Milano, 9 mag. (LaPresse) – L’Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi, ha annunciato la chiusura del suo quartier generale a Gerusalemme est dopo che è stato appiccato un incendio all’edificio. “Ancora una volta, la vita del personale delle Nazioni Unite è stato in serio pericolo”, ha spiegato il commissario generale Philippe Lazzarini, annunciando “la decisione di chiudere il nostro complesso fino a quando non sarà ripristinata la sicurezza adeguata”.

