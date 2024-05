Washington (Usa), 9 mag. (LaPresse) – “Infliggere una sconfitta duratura ad Hamas è l’obiettivo di Israele e anche il nostro”. Così il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing con la stampa, nel quale sta chiarendo le parole pronunciate ieri alla Cnn dal presidente Joe Biden. “Il presidente non vuole che alcune categorie di armi americane siano usate in una particolare situazione e luogo”, ha detto Kirby, in riferimento all’eventuale invasione di Rafah. Tuttavia, gli Usa continueranno a fornire a Israele “tutti i mezzi per proteggersi, anche da Hamas”, ha chiarito.

