Roma, 9 mag. (LaPresse) – Scontri tra polizia e manifestanti a Venezia in occasione di una manifestazione organizzata contro il G7 Giustizia, in corso in queste ore in città, che ha preso il via nel tardo pomeriggio. Gli agenti della polizia in tenuta antisommossa hanno respinto con una carica i manifestanti che stavano avanzando in corteo verso la sede del G7, la Scuola Grande San Giovanni Evangelista a Venezia.

