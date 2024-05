Milano, 9 mag. (LaPresse) – “Anche per le società di sharing devono valere le stesse regole previste per le società di autonoleggio, ossia che non si possono introdurre oneri impropri che fanno decollare il prezzo del servizio richiesto: giusto pagare il servizio per la gestione della multa, ma non può diventare una speculazione”, Lo ha detto a LaPresse Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale consumatori. “In ogni caso, al di là di clausole vessatorie o pratiche scorrette, è bene seguire il consiglio di leggere sempre con attenzione le condizioni generali di contratto, prestando particolare attenzione all’esistenza di franchigie o di penali che possono essere di importi anche elevati”, ha aggiunto Dona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata