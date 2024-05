Milano, 8 mag. (LaPresse) – Il Regno Unito ha annunciato che espellerà l’addetto alla difesa presso l’ambasciata russa, per spionaggio in favore del Cremlino. Lo ha detto il ministro degli Interni James Cleverly, come riporta il Mirror. “Espelleremo l’addetto alla difesa russo, che è un ufficiale dell’intelligence militare non dichiarato”, ha sottolineato Cleverly, “rimuoveremo lo status di sedi diplomatiche da diverse proprietà russe nel Regno Unito che crediamo siano stati utilizzati per scopi di intelligence”.

