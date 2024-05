Roma, 8 mag. (LaPresse) – La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, giudicandolo inammissibile e infondato, della Procura generale di Milano sulla morte della stilista di 37 anni Carlotta Benusiglio, che venne trovata impiccata con una sciarpa ad un albero nel parco di piazza Napoli a Milano, a maggio del 2016. L’anno scorso, la Corte d’Assise d’Appello di Milano aveva già assolto l’ex fidanzato Marco Venturi dall’accusa di omicidio e dall’accusa per morte in conseguenza di altro reato, per cui era stato condannato a 6 anni, con la formula piena perché il fatto non sussiste. È stata così scritta quindi la parola fine ad una vicenda iniziata all’alba del 31 maggio del 2016.

