Milano, 8 mag. (LaPresse) – Un alto funzionario di Hamas ha fatto sapere che i colloqui al Cairo per un accordo sul cessate il fuoco con Israele sono finiti ma ha accusato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu di aver riportato i negoziati al punto di partenza. Il funzionario ha detto al quotidiano The New Arab del Qatar che Netanyahu lo ha fatto per guadagnare tempo. “Le famiglie degli ostaggi devono sapere che l’ultima tornata di colloqui è l’ultima possibilità di riportare indietro i loro cari”, ha avvertito il funzionario. Lo riporta Haaretz.

