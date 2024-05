Genova, 8 mag. (LaPresse) – È stato fissato per la giornata di venerdì l’interrogatorio di garanzia in procura a Genova del governatore ligure Giovanni Toti, e per sabato quello dell’imprenditore portuale Aldo Spinelli e del capo di gabinetto della Regione Matteo Cozzani. È quanto emerso in queste ore dopo l’inchiesta per corruzione della procura di Genova e della Spezia che ha portato agli arresti domiciliari per Toti, Spinelli e Cozzani e alla misura cautelare in carcere per l’ad di Iren Signorini. Sono già cominciate e proseguiranno nei prossimi giorni anche le attività nel corso delle quali saranno sentiti anche altri soggetti, imprenditoriali e non, a vario titolo informati sui fatti.

