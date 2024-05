Genova, 8 mag. (LaPresse) – Dopo gli arresti inizieranno ad brevissimo gli interrogatori di garanzia nell’inchiesta per corruzione della procura di Genova e Savona. Sarà sentito domani alle 11 nel carcere di Marassi a Genova l’ad di Iren ed ex presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini, l’unico destinatario di una misura cautelare in carcere.

