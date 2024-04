Bruxelles, 26 apr. (LaPresse) – “L’ultimo rapporto sullo stato di diritto ha rilevato che il quadro giuridico che regola il settore dei media in Italia è solido ed efficace. Sebbene i regolatori dei media siano indipendenti e dotati di risorse adeguate, continuiamo a seguire e monitorare gli sviluppi in tutti gli Stati membri”. Lo ha affermato il portavoce della Commissione europea, Christian Wigand, nel briefing quotidiano con la stampa, rispondendo a una domanda sull’acquisizione dell’agenzia Agi da parte del deputato Antonio Angelucci e sul caso Scurati. Sulla polemica del caso Scusati in Rai “abbiamo visto i resoconti della stampa. Ma non abbiamo informazioni specifiche e questa è una questione nazionale”, ha aggiunto.

