Francoforte (Germania), 24 apr. (LaPresse) – “Germania e Regno Unito restano unite nel loro sostegno all’Ucraina. I paesi Europei, gli stati occidentali, non deluderanno”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza stampa congiunta con il premier britannico Rishi Sunak, oggi in visita a Berlino. Scholz ha definito un “segnale incoraggiante” la decisione del Congresso americano per gli aiuti militari a Kiev, sottolineando che questo non esenta gli altri alleati nel continuare nel loro sostegno.

