Madrid (Spagna), 24 apr. (LaPresse) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha pubblicato una lettera su X, rivolta ai cittadini in cui annuncia che sospenderà la sua agenda politica per diversi giorni per “riflettere” e decidere se “continuare” a rivestire la carica di premier “o rinunciare a questo alto onore”, facendo riferimento agli “attacchi” rivolti a lui e alla moglie, Begoña Gómez. Contro Gómez un giudice di Madrid ha accettato di aprire un’indagine preliminare per presunti reati di traffico di influenze e corruzione dopo una denuncia sporta da Manos Limpias, un sindacato considerato vicino all’ultradestra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata