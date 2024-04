Roma, 24 apr. (LaPresse) – “Unifil, in coordinamento con il quartier generale delle Nazioni Unite, sta sviluppando piani di emergenza per garantire la sicurezza e l’incolumità del personale Unifil in tutti gli scenari. Il Dipartimento per le operazioni di pace rimane in stretto contatto con i paesi che contribuiscono con le truppe e li aggiorna regolarmente”. Così a LaPresse un portavoce del Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di pace, interpellato sulla lettera inviata dal ministro della Difesa italiano Guido Crosetto al sottosegretario generale Jean-Pierre Lacroix in merito al contingente italiano impegnato nella missione Unifil in Libano.

