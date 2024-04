Milano, 24 apr. (LaPresse) – “Ciò che sta accadendo ora negli Stati Uniti è scioccante. Una folla antisemita che invoca la distruzione di Israele ha preso il controllo delle principali università e attacca studenti e docenti ebrei. Ciò ricorda ciò che accadde nelle università tedesche negli Anni ’30”. È quanto afferma il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, come riporta Ynet. “Le manifestazioni vanno fermate e condannate chiaramente, ma ciò non è avvenuto”, ha aggiunto, “la reazione di alcuni presidenti delle istituzioni è vergognosa. Bisogna fare molto di più, perché non invocano solo ‘morte a Israele e agli ebrei’, ma anche ‘morte agli Stati Uniti'”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata